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    17:07, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Внеочередные выборы – окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента народу Казахстана является очередным этапом программы политических реформ. Таким мнением поделилась руководитель группы стратегического анализа Казахстанского института общественного развития Лязат Нуркатова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решение о политической перезагрузке, озвученное в Послании – важнейший шаг Главы государства, который имеет особое значение. После прошедшего референдума по конституционной реформе – это очередной этап реализации президентской программы политических реформ», - разъяснила она.

    По мнению Нуркатовой, внеочередные президентские выборы создадут правовую основу для более эффективной и сбалансированной модели взаимоотношений государства и общества. Политически активные граждане получат легальную возможность и право влиять на государственные решения. Это в свою очередь даст возможность комплексно трансформировать всю государственную модель.

    «Если законодательно будут приняты решения о выборах Президента осенью этого года и парламентских выборах в следующем году, то это будет означать окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством. Эта политическая реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов. Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей», - заключила Л. Нуркатова.

    Она отметила, что Послание Президента играет важную роль в дальнейшем развитии страны, а обозначенные стратегические направления государственной политики по всему спектру ключевых вопросов станут новым этапом в достижении цели построения нового и справедливого Казахстана.



    Фото: exk.kz








    Теги:
    Реформы Токаева Мнения Послание Президента РК
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