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Внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT» состоится 6 октября

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Сентября 2022, 09:27
Внеочередной XXIV Съезд партии «AMANAT» состоится 6 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель партии «AMANAT» Ерлан Кошанов подписал Постановление о созыве 6 октября внеочередного XXIV Съезда в городе Астане. Об этом сообщает пресс-служба партии «AMANAT», передает МИА «Казинформ».

В работе Съезда примут участие делегаты со всех регионов страны. Центральным аппаратом совместно с филиалами партии начаты подготовительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в неочередные президентские выборы назначены на 20 ноября. В ыдвижение кандидатов продлится до 11 октября. Право выдвижения кандидатов в Президенты РК принадлежит республиканским общественным объединениям, зарегистрированным в установленном порядке. В ЦИК пояснили , могут ли баллотироваться в Президенты РК беспартийные казахстанцы.

26 апреля 2022 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев сложил с себя полномочия председателя партии «AMANAT».

Фото: amanatpartiasy.kz


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