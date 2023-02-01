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Внеочередной съезд партии «Ауыл» состоится 4 февраля

1 Февраля 2023, 12:19
Внеочередной съезд партии «Ауыл» состоится 4 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 февраля в Астане состоится ХХІІ внеочередной съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Данное решение было принято на заседании политсовета партии 23 января. На Съезде будут рассмотрены вопросы участия партии в выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. В мероприятии примут участие более 100 делегатов из регионов Казахстана.


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