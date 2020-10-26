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Внеочередной съезд партии «Ауыл» пройдет 18 ноября в Нур-Султане

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Октября 2020, 17:15
Внеочередной съезд партии «Ауыл» пройдет 18 ноября в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внеочередной XVIII съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» созовут 18 ноября в столице страны. Члены партии на заседании политсовета партии единогласно поддержали эту инициативу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Внеочередной XVIII съезд партии «Ауыл» Али Бектаев предложил созвать 18 ноября 2020 года в городе Нур-Султане. Члены партии единогласно поддержали данную инициативу.

«Какие вопросы будем обсуждать на внеочередном съезде? На повестку дня предложены следующие вопросы: выдвижение кандидатов на выборы в Мажилис Парламента РК, утверждение предвыборной кампании, избрание новых членов в состав Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» и другие вопросы», - сказал Али Бектаев.

Члены партии проголосовали за предложенные вопросы и утвердили повестку дня внеочередного XVIII съезда Народно-демократической патриотической партии «Ауыл».

Ранее сообщалось, партия «Ауыл» будет участвовать в выборах в Мажилис. Об этом на заседании политсовета партии сказал председатель партии «Ауыл» Али Бектаев.

Также председатель партии «Ауыл» рассказал журналистам о том, какие вопросы планируется охватить в предвыборной кампании.


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