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вчера 19:27
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вчера 19:16
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Внеочередное заседание министров иностранных дел Тюркского совета состоялось в Баку
БАКУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие во внеочередном Совещании министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств (СМИД ССТГ), созванного впервые в истории организации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
В заседании также приняли участие министры иностранных дел Азербайджана - Эльмар Мамедъяров, Кыргызстана - Чингиз Айдарбеков, Турции - Мевлют Чавушоглу, Узбекистана - Абдулазиз Камилов и заместитель министра иностранных дел и торговли Венгрии Левенте Мадьяр.
На повестке дня были рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между государствами и организациями, не являющимися членами Тюркского совета, о переименовании организации, программе «Тюркское будущее - 2040» и сроках очередного саммита.
Министры иностранных дел приняли регламент о Почетном председателе Тюркского совета. 15 октября 2019 года в ходе 7-го саммита ССТГ Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев был избран Почетным председателем Совета.
В своем докладе М. Тлеуберди обратил внимание на инициативы Елбасы Нурсултана Назарбаева по изменению названия организации и разработке программы «Тюркское будущее - 2040», озвученных в ходе 7-го саммита Тюркского совета в прошлом году.
Генеральный секретарь Тюркского совета, казахстанский дипломат Багдад Амреев сообщил о росте интереса международного сообщества к Тюркскому совету. В этой связи, в ходе СМИД была отмечена важность принятия положения о получении статуса наблюдателя и партнера организации.
Стороны также обсудили вопросы о сроках и месте проведения 8-го саммита Тюркского совета.
В рамках СМИД министр М.Тлеуберди провел двустороннюю встречу с генеральным секретарем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбеком Мамаюсуповым.
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