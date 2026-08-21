Внеочередные выборы в парламент Сербии пройдут в октябре

Внеочередные парламентские выборы состоятся 18 или 25 октября, а точная дата станет известна в ближайшие дни, передает агентство Kazinform.

Об этом объявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала RTS.

— В одном списке будет правящая Сербская прогрессивная партия со своим списком, в другом — все остальные политические варианты, — сказал он.

Парламентские выборы в Сербии первоначально были назначены на декабрь 2027 года.

Как сообщает Reuters, 27 июня Александр Вучич заявил, что уйдет в отставку в течение нескольких недель, и что в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы после продолжительных массовых антиправительственных протестов из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, где погибли 16 человек. Участники требуют досрочных выборов.

Вучич находится у власти 12 лет, и второй срок его президентских полномочий истекает лишь в середине 2027 года. Согласно конституции Сербии, один и тот же человек не может занимать пост главы государства более двух сроков.

Аналитики говорят, что Вучич может стать премьер-министром, если его Сербская прогрессивная партия одержит победу на парламентских выборах.

Ранее президент Сербии заявлял, что парламентские выборы пройдут осенью.