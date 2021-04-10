Внедрят ли отдельную детскую потребительскую корзину в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Возможность внедрения отдельной детской потребительской корзины прокомментировал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для определения минимального денежного дохода на одного человека применяется прожиточный минимум, который представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека, рассчитываемый на душу населения и по половозрастным группам населения, включая детей», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что продовольственная корзина величины прожиточного минимума включает в себя 43 наименования продуктов питания, с обеспечением суточной энергетической ценности 2175 ккал, которая составлена в соответствии с рекомендациями Института питания и соответствует требованиям к питанию Всемирной продовольственной организации и Всемирной организации здравоохранения.

«В связи с чем, отдельное исчисление детской потребительской корзины полагаем преждевременным», - заключил зампремьера.