Внедрят ли Ashyq в казахстанских школах, вузах и колледжах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в казахстанских школах и организациях образования внедрять проект Ashyq? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Этот вопрос обсуждался, но пока в планах. Сейчас ничего конкретного мы не можем сказать. Но в высших учебных заведениях, а также в колледжах уже планируется с нового учебного года этот проект внедрить», - сказал Жомарт Карамбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Спикер добавил, что протоколы действий в случае выявления лиц с «красным» статусом остаются теми же.
Ранее он ответил на вопрос касательно формата обучения в новом учебном году.
«Это зависит о эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», - пояснил Жомарт Карамбаев.
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