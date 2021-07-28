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Внедрят ли Ashyq в казахстанских школах, вузах и колледжах

28 Июля 2021 13:13
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Внедрят ли Ashyq в казахстанских школах, вузах и колледжах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли в казахстанских школах и организациях образования внедрять проект Ashyq? На этот вопрос ответил заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот вопрос обсуждался, но пока в планах. Сейчас ничего конкретного мы не можем сказать. Но в высших учебных заведениях, а также в колледжах уже планируется с нового учебного года этот проект внедрить», - сказал Жомарт Карамбаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что протоколы действий в случае выявления лиц с «красным» статусом остаются теми же.

Ранее он ответил на вопрос касательно формата обучения в новом учебном году.

«Это зависит о эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», - пояснил Жомарт Карамбаев.


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#Образование   #МОН   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Серик Сабеков

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