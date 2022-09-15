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Внедрять «Цифровую карту семьи» начали в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2022, 13:16
Внедрять «Цифровую карту семьи» начали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области с 1 сентября в пилотном режиме начато внедрение «Цифровой карты семьи», в которой будут персонифицированы все виды социальных гарантий, исходя из уровня благополучия семей. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций области сообщила руководитель отдела социальных выплат управления координации занятости и социальных программ Булбул Кусманова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Цифровая карта семьи - один из инструментов социальной политики, направленный на оценку семей, выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Карта позволит составить социальный портрет региона и страны в целом. Также через эту систему можно будет определить материальное положение семьи, ее социальный статус, доход, уровень жизни и благополучия», - сказала Булбул Кусманова.

По информации спикера, на первоначальном этапе была проведена работа по определению уровня благосостояния семей и положенных им мер государственной поддержки на основе данных информационных систем госорганов.

«При установлении права на получение мер господдержки, потенциальному адресату направляется СМС-уведомление для получения согласия на оказание услуги. После осуществляется назначение пособия и выплат с последующим зачислением на банковский счет получателя», - отметила она.

В завершение брифинга руководитель отдела соцвыплат добавила, что проект будет реализовываться поэтапно. С 1 сентября уже предоставлена возможность получения 9 видов услуг в новом формате. В 2025 году будут охвачены все виды государственных гарантий.


Восточно-Казахстанская область   Акимат   Цифровой Казахстан   Общество   Соцвыплаты  
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