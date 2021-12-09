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Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе

9 Декабря 2021 20:46
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Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина – Даурен  Абаев о социальном кодексе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире программы «Открытый диалог 2.0» Даурен Абаев прокомментировал социальный кодекс. По его словам, это основа для человекоцентричной и адресной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Государство не отказывается от своих социальных обязательств. Мы - социальное государство. Президент об этом не раз подчеркивал, но при этом во главу угла ставится принцип справедливости, а не милосердия. Внедряется принцип солидарной ответственности государства и гражданина.

Например, в части здоровья нации государство поддерживает и развивает доступную экосистему медицинских услуг, а граждане должны более ответственно относиться к своему здоровью. К примеру, в странах Запада медицинская страховка гораздо дешевле для людей, которые занимаются спортом. В очереди на донорские органы они стоят в списке приоритетов. Еще один момент – социальные пособия должны перестать восприниматься как доход. Это только временная замена утерянного дохода. У нас много критиков системы социальной поддержки, которые говорят о том, что нужно увеличивать размер выплат. Согласен. Но с другой стороны, как только мы поднимаем размер выплат, сразу идет искажение трудовых мотивов у людей»,- пояснил Даурен Абаев.

По словам спикера, рост пособий должен идти в одном темпе с ростом доходов.

«Это может быть, в какой-то степени неприятная логика, но это реалии. Нам нужно поменять восприятие бедности в стране. Бедность - это не приговор и не выбор. Это критическая жизненная ситуация. Это нехватка возможностей, внутренних ресурсов. Человеку в сложной ситуации нужна передышка, время на восстановление. Это как раз и будет обеспечивать и помогать государство», - отметил первый заместитель руководителя Администрации Президента РК.

Даурен Абаев пояснил, что разработка и принятие кодекса в первом приближении должны решить два важных вопроса.

«Первый – объединение и согласование всех норм в одном документе. Сейчас в сфере социального обеспечения действует один кодекс и 16 законов. Эксперты из Минтруда изучали более 30 законодательных и 150 подзаконных актов РК. Почему? Потому что государство много инвестирует в социальную поддержку. Эта политика должна быть предельно ясной для каждого. Второе – разрушение функциональных колодцев вокруг госаппарата. Сейчас каждый отдельный акт находится в ведении отдельного государственного органа. Условно говоря, 16 законов 16 госорганов с правом интерпретировать в пределах своей компетенции. Объединение всех норм соцзащиты в одном кодексе поможет выстроить эти нормы по социальным рискам вокруг опыта людей. Это основа для человекоцентричной и адресной политики. То, о чем говорит Президент», - добавил Д. Абаев.



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#Другие государственные органы   #Видео   #Общество   #Даурен Абаев  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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