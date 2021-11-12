Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить на законодательном уровне штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте Нур-Султана предлагает председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«По санитарным нормам все необходимые мероприятия автобусными парками проводятся. Я думаю, это на законодательном уровне нужно решать – штрафовать за неношение масок как во многих странах», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, сейчас службой контроля предупреждаются люди без масок.
«Когда уже нормативно будет решаться этот вопрос, тогда, думаю, более-менее уже порядок будет», - добавил Бекмырза Игенбердинов.
Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султана.
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