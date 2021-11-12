+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 10 °С
USD 429.29 EUR 492.1
RUB 6.04 CNY 67.06
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане

12 Ноября 2021 12:59
Поделиться:
Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить на законодательном уровне штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте Нур-Султана предлагает председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане
Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана Врач подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области

«По санитарным нормам все необходимые мероприятия автобусными парками проводятся. Я думаю, это на законодательном уровне нужно решать – штрафовать за неношение масок как во многих странах», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас службой контроля предупреждаются люди без масок.

«Когда уже нормативно будет решаться этот вопрос, тогда, думаю, более-менее уже порядок будет», - добавил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султана.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Памятное мероприятие в честь «Халық каһарманы» Газиза Байтасова прошло в Нур-Султане
Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане
Около восьми тысяч человек оштрафовано за неуплату проезда в общественном транспорте Нур-Султана
Врач подделывал паспорта вакцинации в Туркестанской области
Популярное
1 Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
2 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
3 В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
4 Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
5 Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
6 Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Читайте также
Вакцинация детей: когда нельзя делать прививку
Будут ли использовать систему «Ashyq» в общественном транспорте Нур-Султана
Руководителя столичного спецЦОНа уволили после эксперимента Багдата Мусина
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время
Мать троих детей скончалась от побоев супруга в Алматы
Угнанные в России машины нашли в СКО: вернут ли их казахстанцам
Вантовый мост и дорога стоимостью более 20 млрд тенге появятся в Петропавловске
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив