Внедрить штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте предлагают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить на законодательном уровне штрафы за отсутствие масок в общественном транспорте Нур-Султана предлагает председатель правления ТОО «City Transportation Systems» Бекмырза Игенбердинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По санитарным нормам все необходимые мероприятия автобусными парками проводятся. Я думаю, это на законодательном уровне нужно решать – штрафовать за неношение масок как во многих странах», - сказал Бекмырза Игенбердинов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас службой контроля предупреждаются люди без масок.

«Когда уже нормативно будет решаться этот вопрос, тогда, думаю, более-менее уже порядок будет», - добавил Бекмырза Игенбердинов.

Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султана.