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Внедрить шахматы в школьную программу обучения предлагает член кадрового резерва

Автор:  
Серик Сабеков
12 Июня 2021, 15:45
Внедрить шахматы в школьную программу обучения предлагает член кадрового резерва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внедрить шахматы в школьную программу обучения предлагает неоднократная чемпионка Казахстана и Азии по шахматам, заместитель руководителя Управления образования города Шымкент, член Президентского молодежного кадрового резерва Гулисхан Нахбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Моя главная идея - пропагандировать этот вид спорта как интеллектуальный, то есть дать возможность детям ознакомиться с игрой и воспитать умное, толерантное, конкурентоспособное поколение», - заявила Гулисхан Нахбаева, выступая на Форуме президентского молодежного кадрового резерва.

Спикер отметила, что главная цель человеческого капитала - это развитие экономики страны.

«В экономике страны большую часть занимает образовательный сектор. Поэтому если шахматы мы включаем в школьную программу обучения как физкультуру, я считаю, что наше поколение будет расти умным. Ведь дети - это будущее нашей страны», - добавила Гулисхан Нахбаева.


Образование   Президентский кадровый резерв   Чемпионат мира по шахматам  
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