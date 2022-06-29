29 Июня 2022 14:46

Внедрить сертификацию специалистов в сфере управления домами предложили в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент ОЮЛ «Национальная ассоциация кооперативов и других форм экономических сообществ РК» Казыбек Шайх заявил, что реформа в сфере ЖКХ ведется во всех регионах активно, а также идет подготовка необходимых кадров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель реформы – это не переход от КСК к ОСИ. Цель реформ – создание условий, при которых мы сможем понять и поднять благосостояние нашего населения. Чтобы жильцы домов могли ощутить улучшение жизни. Цель не в том, что кому-то захотелось КСК заменить на другие формы. Была бы такая цель, были бы жалобы со стороны населения, было бы массовое недовольство происходящим. Другой вопрос, что реформа не остановилась», – сказал К. Шайх на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, реформа ведется во всех регионах активно, а также идет подготовка необходимых кадров.

«Необходимо внедрить дистанционную систему обучения и сертификацию специалистов в сфере управления домами. Без этого не получится в необходимом количестве наполнить рынок труда такими специалистами. Это может создать уязвимость для страны. Когда домами управляют несертифицированные люди, создается прямой риск для жильцов домов», - заключил он.

Ранее сообщалось, что более 90% многоквартирных домов перешли на новые формы управления в Казахстане.