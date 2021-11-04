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    10:37, 04 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Внедрить регулирование провайдеров виртуальных активов намерены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечить регулирование работы провайдеров виртуальных активов намерены в Казахстане. Об этом сообщила сенатор Ольга Перепечина, представляя поправки в законодательство по вопросам противодействия отмыванию нелегальных доходов на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день, лица, осуществляющие выпуск, организацию торгов цифровых активов, а также предоставление услуг по обмену цифровых активов на денежные средства, ценности и иное имущество находятся вне финансового мониторинга, что способствует распространению преступлений в этой сфере, в том числе теневой экономике, стимулирует злоумышленников, в том числе и террористов, использовать во взаиморасчетах электронные активы», - сказала Ольга Перепечина.

    Депутат добавила, что в Казахстане 25 июня 2020 года принят Закон по вопросам регулирования цифровых технологий, который позволяет осуществлять выпуск и оборот цифровых активов на территории Казахстана и МФЦА.

    «В этой связи, предлагается отнести указанных лиц, осуществляющих деятельность в пределах территории страны к числу субъектов финансового мониторинга и обязать их направлять уведомления о начале или прекращении деятельности в уполномоченный орган, в целях обеспечения кибербезопасности виртуальных ценностей, а МЦРИАП определить в качестве уполномоченного органа», - добавила Ольга Перепечина.

    Теги:
    Борьба с коррупцией Парламент Борьба с преступностью Экономика
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