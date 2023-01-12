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Внедрить принцип «одного окна» для кандасов поручил Премьер-Министр РК

12 Января 2023, 16:56
Внедрить принцип «одного окна» для кандасов поручил Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Необходимо внедрить принцип «одного окна» для этнических казахов при переселении на историческую родину. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом демографических и экономических тенденций необходимо разработать новые подходы по расселению кандасов и приему этнических казахов. Необходимо внедрить принцип «одного окна» для этнических казахов, желающих переехать на историческую родину», - сказал Алихан Смаилов на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения.

Премьер-Министр обратил внимание на то, что по принципу «одного окна» уже работают загранучреждения Казахстана.

«Обращающиеся к ним этнические казахи должны получать информацию о решении по выдаче не только въездной визы, но и статуса кандаса, о территории поселения и государственной поддержке, предоставляемой на местах», - добавил Алихан Смаилов.


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