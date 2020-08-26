Внедрить предмет «Медиа и информационная грамотность» на факультетах журналистики предложила Аида Балаева
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева предложила внедрить специальность «Медиа и информационная грамотность» на факультетах журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказала Аида Балаева во время онлайн-обсуждения «Уровень развития журналистики в Республике Казахстан» с ректорами вузов, на сегодня одним из важных направлений в обучении кадров является вопрос медиаграмотности.
«Сегодняшнее время Интернета, социальных сетей является причиной распространения множества фейковой информации, неизученных тем. В этой связи предлагаю внедрить на факультетах журналистики дисциплину «Медиа и информационная грамотность» в вузах страны», - обратилась Аида Балаева.
Министр выразила готовность министерства сотрудничать со всеми казахстанскими вузами, обучающими будущих специалистов в области журналистики и медиа.
Напомним, Аида Балаева обозначив вопросы подготовки кадров ранее отметила, что Министерство информации готово дать возможность, чтобы студенты факультетов журналистики с первого курса проходили производственную практику в государственных СМИ.
- Рейтинг телеканалов должны оценивать ученые – Ерлан Сыдыков
- Производственную практику в госСМИ смогут пройти будущие журналисты с первого курса
- Привлекать известных журналистов к преподаванию в вузах предложил ректор ЕНУ
- Ректор МУИТ о подготовке журналистских кадров: Мы активно отслеживаем все изменения рынка
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 26 августа
- Ерлан Кожагельдиев: Казинформ пишет летопись страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана