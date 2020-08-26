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Внедрить предмет «Медиа и информационная грамотность» на факультетах журналистики предложила Аида Балаева

26 Августа 2020 13:26
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Внедрить предмет «Медиа и информационная грамотность» на факультетах журналистики предложила Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева предложила внедрить специальность «Медиа и информационная грамотность» на факультетах журналистики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказала Аида Балаева во время онлайн-обсуждения «Уровень развития журналистики в Республике Казахстан» с ректорами вузов, на сегодня одним из важных направлений в обучении кадров является вопрос медиаграмотности.

«Сегодняшнее время Интернета, социальных сетей является причиной распространения множества фейковой информации, неизученных тем. В этой связи предлагаю внедрить на факультетах журналистики дисциплину «Медиа и информационная грамотность» в вузах страны», - обратилась Аида Балаева.

Министр выразила готовность министерства сотрудничать со всеми казахстанскими вузами, обучающими будущих специалистов в области журналистики и медиа.

Напомним, Аида Балаева обозначив вопросы подготовки кадров ранее отметила, что Министерство информации готово дать возможность, чтобы студенты факультетов журналистики с первого курса проходили производственную практику в государственных СМИ.


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Автор:

Акбота Кузекбай

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