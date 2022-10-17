17 Октября 2022, 12:36

Внедрить платность на 11 тыс. км автодорог планируется в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В настоящее время протяженность платных участков составляет 2,2 тыс. км. Общие сборы с начала текущего года составили 4 млрд. тенге. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, платность внедрена на 11 участках: «Нур-Султан-Щучинск», «Нур-Султан-Темиртау», «Алматы-Капшагай», «Алматы-Хорогос», «Капшагай-Талдыкорган», «Тараз-Кайнар», «Шымкент-Тараз», «Шымкент-Ташкент», «Шымкент-Кызылорда», «Щучинск-Кокшетау», «Нур-Султан-Павлодар».

Тариф для легковых автомобилей – 1 тенге за 1 км, для грузовых – 25 тенге за 1 км.

В связи с многочисленными обращениями пользователей местного грузового транспорта Кызылординской области вносятся изменения в приказ в части внедрения в стране на платных дорогах годового абонемента (350 тысяч тенге в год).

«Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание, платность планируется ввести на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

В МИИР сообщили, что в целом до 2025 года по мере завершения реконструкции участков дорог будет поэтапное внедрение платности на 11 тыс.км.