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Внедрить общественный рейтинг школ и колледжей поручил аким Карагандинской области

20 Августа 2021 12:09
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Внедрить общественный рейтинг школ и колледжей поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сделать доступнее ясли и детские сады, кружки и секции, развивать инклюзивное обучение – аким Карагандинской области Женис Касымбек на августовском совещании в режиме онлайн поставил задачи на предстоящий учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

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Глава региона озвучил девять основных направлений.

Охват детей дошкольным воспитанием от года до 6 лет необходимо увеличить с 84 до 86,5%. В достижении этого показателя поможет большее привлечение частных инвестиций.

Для повышения качества образовательных услуг аким области поручил до конца года внедрить общественный рейтинг школ и колледжей.

В рамках республиканского проекта «Читающая школа» до конца 2022 года требуется обновить библиотечные фонды всех школ и колледжей.

Охват школьников дополнительным образованием должен быть увеличен с 66,7 до 86%.

Во всех колледжах необходимо внедрить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В дуальном обучении поставлена планка – поднять охват студентов на уровень не менее 20%.

Женис Касымбек также поставил задачи по развитию инклюзивного образования, патронатного воспитания, психологической помощи детям и подросткам.

В области продолжат работу по повышению профессионального уровня педагогов. Для решения проблемы дефицита кадров в городах и районах будут предоставлять служебное жильё учителям.

«Мы подвели итоги минувшего учебного года и определили задачи на будущее. Их успешная реализация возможна только при объединении усилий педагогических коллективов и всех заинтересованных структур», – отметил Женис Касымбек.

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#Карагандинская область   #Образование   #Акимат  
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