Внедрить общественный рейтинг школ и колледжей поручил аким Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сделать доступнее ясли и детские сады, кружки и секции, развивать инклюзивное обучение – аким Карагандинской области Женис Касымбек на августовском совещании в режиме онлайн поставил задачи на предстоящий учебный год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

Глава региона озвучил девять основных направлений.

Охват детей дошкольным воспитанием от года до 6 лет необходимо увеличить с 84 до 86,5%. В достижении этого показателя поможет большее привлечение частных инвестиций.

Для повышения качества образовательных услуг аким области поручил до конца года внедрить общественный рейтинг школ и колледжей.

В рамках республиканского проекта «Читающая школа» до конца 2022 года требуется обновить библиотечные фонды всех школ и колледжей.

Охват школьников дополнительным образованием должен быть увеличен с 66,7 до 86%.

Во всех колледжах необходимо внедрить демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. В дуальном обучении поставлена планка – поднять охват студентов на уровень не менее 20%.

Женис Касымбек также поставил задачи по развитию инклюзивного образования, патронатного воспитания, психологической помощи детям и подросткам.

В области продолжат работу по повышению профессионального уровня педагогов. Для решения проблемы дефицита кадров в городах и районах будут предоставлять служебное жильё учителям.

«Мы подвели итоги минувшего учебного года и определили задачи на будущее. Их успешная реализация возможна только при объединении усилий педагогических коллективов и всех заинтересованных структур», – отметил Женис Касымбек.