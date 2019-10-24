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Внедрить механизмы профстандартов для коллекторских агентств предлагают в РК

24 Октября 2019 16:08
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Внедрить механизмы профстандартов для коллекторских агентств предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимость внедрения механизмов профессиональных стандартов для коллекторских агентств отметил председатель Союза коллекторов Казахстана Юрий Ли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Обсуждение не было простым, по понятным причинам, затрагивающим интересы населения – потребителей финансовых услуг с одной стороны и интересы финансового рынка, а соответственно не только кредитных организаций, но и вкладчиков, доверивших свои накопления. В таких случаях сложно найти баланс интересов и компромиссную позицию, однако, считаю, что нам вместе удалось это сделать на площадке, предоставленной Комитетом по финансам и бюджету Сената Парламента Республики Казахстан», - сказал Юрий Ли на круглом столе по вопросам совершенствования законодательства о коллекторской деятельности в Сенате.

Было отмечено, что практически по всем пунктам проблематики в ходе обсуждения законодательства было найдено понимание с регулятором, несмотря на некоторые предполагаемые ограничения в деятельности коллекторских агентств.

«При этом мы понимаем компетентную позицию Национального банка Республики Казахстан и, конечно, авторитетное и профессиональное мнение Сенаторов. Для дальнейшего налаживания и оттачивания механизма работы на рынке по досудебному возврату долгов в Казахстане необходимо приложить еще много усилий, включая внедрение механизмов профессиональных стандартов для коллекторских агентств, обработку обращений со стороны населения и мониторинга данных мероприятий», - подчеркнул Юрий Ли.

Он также добавил, что Союз коллекторов Казахстана готов к тесному и плодотворному сотрудничеству с регулятором и другими государственными органами для большей прозрачности и соблюдению законности на данном рынке.

«В ближайшее время будет запущен интернет-портал для обращений потребителей финансовых услуг на деятельность коллекторских агентств, что позволит более качественно выстраивать коммуникации с заемщиками и, при необходимости, оперативно реагировать на нарушения и злоупотребления выявленные по данным обращениям», - резюмировал Юрий Ли.

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Ключевые слова: Общество,
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Серик Сабеков

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