Внедрить фиксированный премиальный фонд предлагает Агентство РК по делам госслужбы
«Наше агентство придерживается позиции, чтобы выплачивались премии госслужащим. Нужно выплачивать не только тогда, когда есть экономия в госорганах. Понятно, что в крупных министерствах есть экономия, и они обеспечат государственных служащих премией. Но в регионах такого бюджета может и не быть. Они могут не обеспечить премией за счет экономии. Поэтому мы сейчас перед Правительством ставим вопрос, чтобы был фиксированный премиальный фонд в каждом госоргане, особенно это касается регионов, в зависимости от штатной численности, чтобы бюджет обеспечивал премиальный фонд. Для нас это очень важно, потому что именно региональных государственных служащих мы должны поддерживать», - пояснила Анар Жаилганова.
По ее словам, в основном это касается сельского уровня.
«На областном уровне в принципе справляются. Это касается в большинстве случаев густонаселенных районов и в то же время, сельские местности. Премии выплачиваются, но через фактурно-балльную шкалу хочется, чтобы был фиксированный премиальный фонд», - добавила она.