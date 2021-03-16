Внедрить фиксированный премиальный фонд предлагает Агентство РК по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Агентство РК по делам государственной службы предлагает внедрить фиксированный премиальный фонд. Об этом заявила глава ведомства Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наше агентство придерживается позиции, чтобы выплачивались премии госслужащим. Нужно выплачивать не только тогда, когда есть экономия в госорганах. Понятно, что в крупных министерствах есть экономия, и они обеспечат государственных служащих премией. Но в регионах такого бюджета может и не быть. Они могут не обеспечить премией за счет экономии. Поэтому мы сейчас перед Правительством ставим вопрос, чтобы был фиксированный премиальный фонд в каждом госоргане, особенно это касается регионов, в зависимости от штатной численности, чтобы бюджет обеспечивал премиальный фонд. Для нас это очень важно, потому что именно региональных государственных служащих мы должны поддерживать», - пояснила Анар Жаилганова.

По ее словам, в основном это касается сельского уровня.

«На областном уровне в принципе справляются. Это касается в большинстве случаев густонаселенных районов и в то же время, сельские местности. Премии выплачиваются, но через фактурно-балльную шкалу хочется, чтобы был фиксированный премиальный фонд», - добавила она.



