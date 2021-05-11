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    14:39, 11 Май 2021 | GMT +6

    Внедрение трехзвенной модели позволит устранить обвинительный уклон в работе

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Гизат Нурдаулетов совместно с председателем Агентства РК по противодействию коррупции Маратом Ахметжановым посетили столичный департамент антикоррупционной службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе проведенного межведомственного совещания руководитель надзорного органа страны ознакомился с работой сотрудников агентства в условиях новых положений уголовного закона и их взаимодействие с прокурорами по согласованию процессуальных решений в электронном формате. Такая работа реализуется в рамках поручения Президента страны по внедрению трехзвенной модели уголовного процесса для усиления защиты прав граждан.

    В своём выступлении председатель агентства Марат Ахметжанов отметил, что полноценное внедрение трехзвенной модели позволит устранить обвинительный уклон в работе, исключить процессуальные ошибки следователей и обеспечить соблюдение принципа неотвратимости наказания.

    Руководитель столичного департамента антикоррупционной службы ознакомил глав ведомств с принимаемыми мерами по переориентированию следственно-оперативной работы на минимизацию вовлечения граждан и госорганов в уголовную орбиту, устранению излишней криминализации управленческих ошибок и внедрению в работу современных цифровых технологий.

    Генеральный прокурор и глава антикоррупционной службы страны отметили важность внесённых законодательных изменений для обеспечения законности и значимость дальнейшего совершенствования работы по повышению качества следствия и обеспечению полноты собираемых материалов.

    Одновременно, Марат Ахметжанов акцентировал внимание сотрудников Антикоррупционной службы на необходимости неукоснительно соблюдать требования Уголовно-процессуального кодекса и не допускать нарушений конституционных прав граждан.


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