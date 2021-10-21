Внедрение «социального кошелька» запланировано до конца 2022 года
Как отметил министр, до конца 2021 года планируется подготовить инфраструктуру - Систему мгновенных платежей с подключением банков и запуском «социального кошелька».
Для начала тестирования проекта также необходимо разработать алгоритм поэтапного перевода пособий и социальных выплат на социальный кошелек.
Бахыт Султанов также сообщил о планах на последующие периоды реализации цифрового кошелька.
Так, до конца 2022 года запланировано внедрение в промышленную эксплуатацию «социального кошелька» и внедрение новых сервисов (расширение функций личного кабинета, подключение к различным интернет-магазинам и др.).
А в период с 2023 по 2024 годы в планах у министерства интеграция цифрового кошелька с Национальной товаропроводящей системой, а также расширение видов социальных выплат, подлежащих зачислению на «социальный кошелек».