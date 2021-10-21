Внедрение «социального кошелька» запланировано до конца 2022 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Комиссии при Президенте РК по вопросам внедрения цифровизации министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о проведенной работе по внедрению «социального кошелька», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минторговли.

Как отметил министр, до конца 2021 года планируется подготовить инфраструктуру - Систему мгновенных платежей с подключением банков и запуском «социального кошелька».

Для начала тестирования проекта также необходимо разработать алгоритм поэтапного перевода пособий и социальных выплат на социальный кошелек.

Бахыт Султанов также сообщил о планах на последующие периоды реализации цифрового кошелька.

Так, до конца 2022 года запланировано внедрение в промышленную эксплуатацию «социального кошелька» и внедрение новых сервисов (расширение функций личного кабинета, подключение к различным интернет-магазинам и др.).

А в период с 2023 по 2024 годы в планах у министерства интеграция цифрового кошелька с Национальной товаропроводящей системой, а также расширение видов социальных выплат, подлежащих зачислению на «социальный кошелек».



