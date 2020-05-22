Внедрение персонализированной медицины в Казахстане обсудили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Алматы на базе филиала «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» РГП на ПХВ «Национальный центр общественного здравоохранения» МЗ РК состоялось совещание под председательством министра здравоохранения с республиканским научным сообществом по вопросам бактериологии, вирусологии, иммунологии и молекулярной генетики. Об этом передает МИА «Казинформ».

«В совещании приняли участие ведущие научные организации страны: 5 вузов и 15 научных центров МЗ РК. В работе совещания также участвовали подведомственные организации Министерства здравоохранения. Основным докладчиком совещания выступил проректор по науке и цифровизации КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Жусупов Б.С., представивший проект научно-технической программы «О внедрении персонализированной и превентивной медицины в Республике Казахстан» на 2020-2022 годы.

Также в совещании приняли участие ведущие ученые страны: Акильжанова Айнур Рахметуловна – руководитель лаборатории геномной и персонализированной медицины, Центра науки о жизни НУ, Раманкулов Ерлан Мирхайдарович – генеральный директор Научного центра биотехнологий, Жолдыбаева Елена Витальевна – заведующая национальной научной лабораторией биотехнологии коллективного пользования, Скиба Юрий – заместитель директора филиала Национального центра биотехнологий», - сообщила пресс-служба министерства в Facebook.

Как отметили в ведомстве, целью научного проекта является внедрение персонализированной медицины в здравоохранение Казахстана, включая геномные, клеточные и информационные технологии, а также разработка управленческих решений, направленных на профилактику и терапию основных неинфекционных заболеваний и COVID-19.

«В рамках реализации программы планируется создать доказательную базу для внедрения персонализированной профилактики и терапии в Казахстане по основным нозологиям, включая социально-значимые заболевания и COVID-19, с учетом генетических факторов, с применением эпидемиологических, экономических, нормативных инструментов, в том числе создание казахстанского референсного генома. Также был рассмотрен вопрос разработки методов контроля, профилактики и лечения COVID-19 с учетом распространенности антител, генетических особенностей вируса и человека, влияющих на восприимчивость, тяжесть и протекание заболевания. Вместе с тем обсудили и вопрос внедрения искусственного интеллекта для ведения пациентов с хроническими заболеваниями, учитывающие их индивидуальные характеристики для улучшения исходов лечения и т.д.», - проинформировали в Минздраве.

По итогам совещания Елжан Биртанов поблагодарил участников и отметил важность нового научного компонента в процессе диагностики и лечения COVID-19, а также его практическую значимость. По словам министра, применение научного подхода в изучении коронавирусной инфекции позволит преодолеть неопределенность в борьбе с вирусом и его нераспространением. Для форсирования процесса имплементации научных практик в превентивную медицину министр поручил запуск необходимых институциональных процедур с привлечением причастных организаций и создание специализированного консультативно-совещательного органа при МЗ РК по вопросам эпидемиологии и биобезопасности в кратчайшие сроки.

В Научно-практическом центре санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга министр здравоохранения ознакомился с работой референс-лаборатории по контролю за вирусными инфекциями, которая на сегодняшний день является передовой лабораторией страны, аккредитованной Всемирной организацией здравоохранения.

Основным направлением деятельности лаборатории является выполнение референсных исследований по контролю за гриппом, полиомиелитом, корью, краснухой, вирусными гепатитами. Кроме того, на сегодняшний день на базе референс-лаборатории проведено порядка 10 000 исследований на COVID-19.

Специалисты в формате выставки организовали демонстрацию диагностических тест систем для ПЦР диагностики, включая комплекты для забора биологического материала и наборы для амплификации предоставленных Всемирной организацией здравоохранения для Республики Казахстан, которые применяются для референсного тестирования при диагностически сложных случаях.

Сотрудник референс-лаборатории по контролю за вирусными инфекциями доложила, что запустила метод определения антител к коронавирусной инфекции методом иммуноферментного анализа и получила на тестирование образцы пациентов с инфекционных стационаров г.Алматы.

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Елжан Биртанов отметил высокий уровень квалификации специалистов референс-лаборатории и высокую значимость проводимой работы.