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Внедрение института прямых выборов должно продолжиться и на других уровнях - эксперт

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
3 Июля 2021, 18:26
Внедрение института прямых выборов должно продолжиться и на других уровнях - эксперт

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Реализацией выборов сельских акимов руководство страны подтвердило курс на динамичное и последовательное движение к политическому реформированию. Несмотря на определенный скепсис в отношении данной инициативы, измененный механизм имеет больше плюсов. Такое мнение выразил по поводу прямых выборов сельских акимов эксперт Института евразийской интеграции Нуралы Камал, передает МИА «Казинформ».

«Во-первых, сегодня в Казахстане практика прямых выборов используется только при избрании президента. Теперь же еще одну такую возможность – выбирать своих акимов без посредников (маслихатов) – получат жители сёл, - отмечает эксперт. - Во-вторых, данная реформа послужит росту политического участия граждан. Если в этом году выборы затронут порядка 1,5 млн сельчан, то до 2024 года – 7,72 млн, или 41% всего населения страны. В итоге мы получим 2 345 акимов сел, избранных непосредственно народом. А в таких условиях должны сформироваться реальная подотчетность и ответственность за выполнение своих обещаний перед электоратом».

Кроме того, по мнению Нуралы Камала, на предстоящих выборах можно ожидать неплохую явку. Ведь люди будут выбирать представителя власти, непосредственно имеющего отношение к их жизни. Плюс свою роль должно сыграть введение графы «против всех» в избирательном бюллетене. Если гражданин не поддерживает ни одного кандидата или по каким-то другим причинам считает, что у него отсутствует выбор, он в буквальном смысле может проголосовать против всех. Такие голоса, в свою очередь, отразят количество недовольных и несогласных.

«В-третьих, преимущественно в райцентрах и больших поселках вероятен более высокий уровень конкуренции. Нужно понимать, что там тоже есть свои местные группы интересов. Тем более, с учетом последних поправок по увеличению самостоятельности акимов и передаче четырех новых налогов и платежей в бюджеты, эти должности становятся более привлекательными, - говорит эксперт. - В-четвертых, выборы сельских акимов увеличивают поле для маневра политическим партиям. Как показали прошедшие январские выборы в Мажилис и маслихаты, кроме партии Nur Otan, определенная ресурсная база на местах имеется у «Акжола» и НПК. Также считаю, что в идеале достойно выступить важно и партии «Ауыл», раз она позиционирует себя защитником сельского электората».

Вместе с тем, как отмечает эксперт, есть определенные риски. К примеру, аполитичность и пассивность граждан могут привести к тому, что «старые» акимы попросту переизберутся. В этом заинтересованы районные акимы и они попытаются вновь продвинуть удобных и лояльных для себя людей.

«Самое главное, чтобы эти выборы прошли максимально прозрачно. Скрыть случаи фальсификации на местах будет сложно, в селах ведь все друг друга знают. И если будут какие-либо махинации, то это может вызвать напряженность. Внедрение института прямых выборов, как наиболее справедливого механизма избрания управленческих кадров, должно продолжиться и на других уровнях. Ведь в большинстве зарубежных стран избрание региональных мэров и судей напрямую доказало свою эффективность», - заключил Нуралы Камал.


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