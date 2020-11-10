Внедрение электронного билета позволило сэкономить 1,5 млрд тенге - Антикоррупционная служба

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках инициированного Агентством по противодействию коррупции проекта «Адал жол», направленного на минимизацию коррупционных рисков в сфере железнодорожных перевозок в АО «НК «Қазақстан темір жолы» проведена работа по искоренению незаконных перекупщиков железнодорожных билетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Оставлять без незаконного источника дохода так называемых «перекупщиков» билетов на поезда – такова была основная цель и задача проекта.

На сегодня изменены многие бизнес-процессы, обновлена программа по покупке/продаже билетов. Так, в новой программе предусмотрены механизмы по блокировке недобросовестных пользователей и внедрен электронный «лист ожидания» или электронная очередь.

Нововведения позволили отойти от бумажных билетов, ранее подвергаемых подделкам, и перейти полностью на электронные билеты, которые граждане могут не распечатывая показывать на мобильных устройствах.

В результате отказ от дорогостоящих бланков и оборудования позволил сэкономить 1,5 млрд тенге. Принятые меры позволили исключить проблему с перекупщиками и частично решить проблему искусственного дефицита железнодорожных билетов.

В рамках проекта «Адал жол» к концу года планируется апробировать систему биометрической идентификации личности пассажиров на основе технологий Digital ID. Все данные пассажиров будут оцифрованы, идентификация будет проводиться специальными устройствами без влияния человека.

Аналогичные технологии, устраняющие человеческий фактор, успешно реализуются в Китае, Сингапуре, Малайзии, Гонконге и Великобритании.

Проектный офис «Адал жол» проводит анализ коррупционных рисков в деятельности центрального аппарата и дочерних компаний АО «НК «Қазақстан темір жолы». Свои предложения по сокращению коррупционных рисков и совершенствованию сферы железнодорожных пассажирских и грузовых перевозок граждане могут направлять на адрес электронной почты adalzhol@bk.ru или на номер: 8 702 447 74 02.