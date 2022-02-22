Внедрение цифровой платежной системы обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Комитета Сената по финансам и бюджету провели круглый стол на тему «Внедрение национальной платежной системы. Цифровой тенге – ожидаемые результаты и перспективы развития», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

24 января 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства заявил, что необходимо приступать к созданию национальной платежной системы с привлечением участников финансового рынка на взаимовыгодных условиях.

Открывая работу круглого стола, сенатор Серикбай Трумов отметил, что доля безналичных платежей ежегодно стабильно растет и к концу 2021 года составила порядка 77% от общей суммы платежей. По его словам, развитие национальной платежной системы создаст еще более благоприятные условия для безналичного оборота тенге.

« Предполагается, что в Казахстане будет создано платежное пространство, благодаря которому повысится безопасность безналичных платежей, улучшится скорость проведения расчетов, снизится стоимость транзакций для всех участников рынка. Помимо этого, развитие национальной платежной системы снизит зависимость отечественной банковской системы от вызовов извне, повысит конкурентоспособность отечественных банков, а также обеспечит безопасное функционирование отечественной финансовой системы «, - подчеркнул Серикбай Трумов.

В ходе заседания круглого стола было отмечено, что платежная система является одним из важнейших компонентов финансовой системы страны и ее бесперебойное функционирование – стратегическая задача государства. В этой связи, сенаторы подчеркнули важность тщательного изучения и проработки механизмов внедрения цифровой национальной валюты. Учитывая, что безналичный оборот может способствовать снижению уровня теневой экономики.

По итогам работы круглого стола парламентариями были выработаны рекомендации, которые будут направлены руководству Национального банка и заинтересованным ведомствам.