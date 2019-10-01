Внедрение 5G: будут ли менять сим-карты на телефонах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев рассказал о технических разработках для внедрения 5G, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть новая концепция по е-сим, которая говорит о том, что классический вид сим-карты в виде чипа будет сделан на программном уровне. Концепцию е-сим сотовые операторы сейчас отрабатывают», - сказал Куанышбек Есекеев на пресс-конференции в Правительстве.

«В ближайшее время мы покажем первые решения. Тогда, когда можно будет делать сим-карту на сотовый телефон программным образом не вставляя чип - этот вариант прорабатывается. Думаю, когда будет внедрение 5G - основная часть технологий будет внедрена на основе е-сим», - добавил он.

Ранее глава «Казахтелекома» рассказал об ожидаемом эффекте от внедрения 5G и о влияние новой сети на экономику РК.

Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил ускорить работу по строительству волоконно-оптических линий связи в регионах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал о сроках внедрения сети 5G.