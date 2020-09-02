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Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области

2 Сентября 2020 00:45
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Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водители внедорожников из свадебного кортежа, устроившие гонки на дорогах, отстранены от управления транспортным средством, а их авто водворены на штрафстоянку в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, свадебный кортеж устроил гонку без правил на дорогах Алматинской области. Позже нарушителей нашла полиция.

«В целом, на водителей двух внедорожников марки Cadillak Escalade 29-летних гражданина С. и гражданина Б., а также 26-летнего водителя Toyota Land Cruser гражданина Т., фигурирующих на видео, составлены 14 административных протоколов. Вместе с тем, за незаконное ношение и применение оружия пассажир Toyota Land Cruser 23-летний гражданин Е. привлечен к уголовной ответственности по статье 287 части 2 УК РК2, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Ранее сообщалось, что за грубые нарушения ПДД участники свадебного кортежа привлечены к административной ответственности. Водителям данных авто вменяется нарушения сразу по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях:

- управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков – штраф в размере 10 МРП; –

– переоборудование ТС без соответствующего разрешения – штраф 15 МРП; –

- создание аварийной обстановки – штраф 10 МРП;

– управление ТС без водительского удостоверения – штраф 5 МРП;

– нарушение перестроения, поворота, разворота или остановки – штраф в размере 5 МРП;

– движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам – штраф 15 МРП;

– нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – штраф 15 МРП;

– управление ТС без договора обязательного страхования – штраф 10 МРП;

– установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов – штраф 25 МРП.

Вместе с тем, оружие, а также незаконно установленные на автомашинах световые и сигнально-звуковые устройства изъяты, транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку. Материалы производств направлены в суд для принятия решения.


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#Алматы   #Происшествия  
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Автор:

Данияр Дауталиев

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