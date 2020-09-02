Внедорожники из свадебного кортежа водворены на штрафстоянку в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водители внедорожников из свадебного кортежа, устроившие гонки на дорогах, отстранены от управления транспортным средством, а их авто водворены на штрафстоянку в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, свадебный кортеж устроил гонку без правил на дорогах Алматинской области. Позже нарушителей нашла полиция.

«В целом, на водителей двух внедорожников марки Cadillak Escalade 29-летних гражданина С. и гражданина Б., а также 26-летнего водителя Toyota Land Cruser гражданина Т., фигурирующих на видео, составлены 14 административных протоколов. Вместе с тем, за незаконное ношение и применение оружия пассажир Toyota Land Cruser 23-летний гражданин Е. привлечен к уголовной ответственности по статье 287 части 2 УК РК2, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Ранее сообщалось, что за грубые нарушения ПДД участники свадебного кортежа привлечены к административной ответственности. Водителям данных авто вменяется нарушения сразу по нескольким статьям Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях:

- управление транспортным средством без государственных регистрационных номерных знаков – штраф в размере 10 МРП; –

– переоборудование ТС без соответствующего разрешения – штраф 15 МРП; –

- создание аварийной обстановки – штраф 10 МРП;

– управление ТС без водительского удостоверения – штраф 5 МРП;

– нарушение перестроения, поворота, разворота или остановки – штраф в размере 5 МРП;

– движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам – штраф 15 МРП;

– нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона – штраф 15 МРП;

– управление ТС без договора обязательного страхования – штраф 10 МРП;

– установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов – штраф 25 МРП.

Вместе с тем, оружие, а также незаконно установленные на автомашинах световые и сигнально-звуковые устройства изъяты, транспортные средства водворены на специализированную штрафную стоянку. Материалы производств направлены в суд для принятия решения.