Внедорожник столкнулся с грузовиком в Актюбинской области - погибла женщина-водитель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера вечером на трассе «Самара - Шымкент» в Актюбинской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибла женщина-водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Инцидент произошел 28 октября в 18:30 на автодороге «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района.

«47-летняя женщина-водитель автомашины марки Toyota Prado двигалась со стороны города Актобе в направлении поселка Карабутак. На 937-м километре автодороги «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района, предварительно при совершении обгона не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, она допустила столкновение с автомашиной марки «ГАЗ-53»», - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончалась на месте. 48-летний супруг погибшей, водитель и пассажир автомашины «ГАЗ-53» госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. Обе машины разбиты вдребезги.

В Департамент полиции Актюбинской области призвали водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.