Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Внедорожник столкнулся с грузовиком в Актюбинской области - погибла женщина-водитель

Автор:  
Самал Ендибаева
29 Октября 2021, 12:16
Внедорожник столкнулся с грузовиком в Актюбинской области - погибла женщина-водитель

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Вчера вечером на трассе «Самара - Шымкент» в Актюбинской области столкнулись внедорожник и грузовик. Погибла женщина-водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции.

Инцидент произошел 28 октября в 18:30 на автодороге «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района.

«47-летняя женщина-водитель автомашины марки Toyota Prado двигалась со стороны города Актобе в направлении поселка Карабутак. На 937-м километре автодороги «Самара - Шымкент», вблизи поселка Белкопа Айтекебийского района, предварительно при совершении обгона не убедившись, что данный маневр не создаст помех движущимся транспортным средствам во встречном направлении, она допустила столкновение с автомашиной марки «ГАЗ-53»», - рассказал пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

photo

photo

В результате ДТП водитель внедорожника от полученных травм скончалась на месте. 48-летний супруг погибшей, водитель и пассажир автомашины «ГАЗ-53» госпитализированы в ЦРБ Айтекебийского района. Обе машины разбиты вдребезги.

В Департамент полиции Актюбинской области призвали водителей транспортных средств неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.


Актюбинская область   ДТП   Происшествия  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане