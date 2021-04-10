Внедорожник «продавал» за миллион тенге мошенник в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области нашли мошенника, жертвой которого стал житель региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, в марте поступило заявление от жителя Кызылжарского района. Мужчина сообщил, что перечислил продавцу «Toyota Highlander» 888 тысяч тенге, но автомобиля так и не дождался.

Объявление о продаже машины всего за один миллион тенге он нашел в интернете. В декабре прошлого года отправил задаток в размере 350 тысяч тенге, затем еще несколько сумм, которые якобы требовались на различные процедуры.

Досудебное расследование велось по уголовной статье «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель города Костаная.