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    06:00, 10 Апрель 2021 | GMT +6

    Внедорожник «продавал» за миллион тенге мошенник в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Полицейские Северо-Казахстанской области нашли мошенника, жертвой которого стал житель региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, в марте поступило заявление от жителя Кызылжарского района. Мужчина сообщил, что перечислил продавцу «Toyota Highlander» 888 тысяч тенге, но автомобиля так и не дождался.

    Объявление о продаже машины всего за один миллион тенге он нашел в интернете. В декабре прошлого года отправил задаток в размере 350 тысяч тенге, затем еще несколько сумм, которые якобы требовались на различные процедуры.

    Досудебное расследование велось по уголовной статье «Мошенничество».

    В результате оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого. Им оказался 18-летний житель города Костаная.

    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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