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Внедорожник перевернулся в ДТП в Актау
21 Июля 2021 01:17
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7-м микрорайоне Актау примерно в 23:30 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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На дороге столкнулись внедорожник марки Toyota и LADA Largus. В результате столкновения внедорожник перевернулся. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, а также медики «Скорой помощи».
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