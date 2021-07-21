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Внедорожник перевернулся в ДТП в Актау

21 Июля 2021 01:17
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Внедорожник перевернулся в ДТП в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Дорожно-транспортное происшествие случилось в 7-м микрорайоне Актау примерно в 23:30 20 июля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

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На дороге столкнулись внедорожник марки Toyota и LADA Largus. В результате столкновения внедорожник перевернулся. Есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, а также медики «Скорой помощи».



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#Происшествия   #Мангистауская область  
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