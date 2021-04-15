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    10:11, 15 Апрель 2021 | GMT +6

    Внедорожник перевернулся в Алматы: пострадал водитель

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы в результате ДТП перевернулся внедорожник. Пострадал водитель автомобиля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места аварии появилось в социальных сетях.

    Как проинформировали в департаменте полиции города Алматы, ДТП произошло минувшей ночью.

    «Водитель, управляя автомобилем марки «Daewoo Nexia», следовал по улице Макатаева в западном направлении и на пересечении с улицей Байзакова, выезжая со второстепенной улицы, не уступив дорогу, допустил столкновение с автомашиной марки «Mersedes-benz G-500» под управлением водителя, который следовал по улице Байзакова в южном направлении. Данный факт принят в производство сотрудниками Управления полиции Алмалинского района», - сообщил начальник Управления дознания ДП города Алматы майор полиции Олжас Шарипов.


    В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Mersedes-benz», который с травмами был доставлен в городскую клиническую больницу №4 города Алматы.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Видео Алматы Происшествия Правоохранительные органы
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