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Внедорожник перевернулся в Актау

27 Октября 2019 03:21
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Внедорожник перевернулся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль Toyota Land Cruiser перевернулся после столкновения с легковой машиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября на перекрестке между 29, 30, 31 и 32 микрорайонами.

В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя внедорожника был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).

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Ключевые слова: Происшествия, Мангистауская область,
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