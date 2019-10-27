Внедорожник перевернулся в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль Toyota Land Cruiser перевернулся после столкновения с легковой машиной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области, дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября на перекрестке между 29, 30, 31 и 32 микрорайонами.

В результате происшествия никто не пострадал.

В отношении водителя внедорожника был составлен протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан (КоАП РК).