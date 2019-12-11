Внедорожник изъяли за долги по налогу в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Владелец авто марки Toyota Land Cruiser задолжал государству более 1 млн.тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Сотрудники Управления государственных доходов по Карасайскому району совместно с сотрудниками Департамента полиции и региональной палаты частных судебных исполнителей в ходе рейдовых мероприятий задержали владельца автомобиля - крупного должника по налогам.

Рейд проводится в рамках профилактического мероприятия, организованного сотрудниками ДГД по Алматинской области совместно с Департаментом полиции и палатой ЧСИ.

Так, в ходе проведения рейдовых мероприятий на автотрассе «Алматы-Бишкек» сотрудниками дорожной полиции был задержан автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100, согласно данным базы «KRSPI» имеется постановление судебного исполнителя о принятии принудительных мер за имеющуюся задолженность по налогу на транспорт за 2015-2018 годы на общую сумму 1 млн. 268 тыс. тенге.

Данное автотранспортное средство было водворено судебными исполнителями на специализированную штрафную стоянку УДП ДП по Карасайскому району до погашения имеющейся задолженности. При этом владелец автотранспортного средства обязался погасить долги по налогам.

Департамент государственных доходов по Алматинской области призывает добровольно погасить имеющуюся налоговую задолженность, не дожидаясь принятия принудительных мер взыскания, что позволит сэкономить на уплате дополнительных расходов ЧСИ.

Налогоплательщики могут узнать о наличии/отсутствии задолженности по налогам на сайте КГД, или пройдя по следующей ссылке.

Напоминаем, что срок уплаты налога на транспортные средства с физических лиц за 2019 год истекает 31 декабря 2019 года.