Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Внедорожник изъяли у алматинца за неуплату налога

    4 Ноября 2021, 19:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На дорогах Алматы при помощи аппаратно-программного комплекса «Сергек» выявляют должников по налогу на транспортные средства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Рейды по изъятию автотранспорта у должников по налогам проводится департаментом государственных доходов по Алматы совместно с представителями Палаты частных судебных исполнителей, департамента юстиции и сотрудниками дорожной полиции города.

    «4 ноября в ходе проведения совместных мероприятий камерой «Сергек» зафиксирована автомашина марки «Nissan Patrol», за которой числится задолженность в сумме 534,1 тысячи тенге. Данная автомашина задержана и водворена на автомобильную штрафстоянку. Данные мероприятия будут продолжены до конца текущего года», - сообщили в пресс-службе ДГД.

    В целом по Алматы общая сумма задолженности физических лиц по налогу на транспортные средства составляет 3,6 млрд тенге, в том числе 2,6 млрд основная задолженность и 1 млрд пеня. Общее количество задолжников составило 40 541 граждан, по которым вынесены налоговые приказы о взыскании задолженности физического лица и переданы в органы исполнительного производства для принудительного взыскания (Департамент Юстиции и в Палату частных судебных исполнителей).

    Судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, отчуждении имущества, а также ограничить право на перемещение за пределы страны. Кроме того, должники не смогут открыть счета, кроме тех, что необходимы для получения социальных выплат или пособий, а также образовательных депозитов.

    «В случае непогашения гражданами своих налоговых обязательств по налогам на собственность физических лиц в отведенный законодательством срок, начисляется пеня. Сроком уплаты налога на транспорт физических лиц является не позднее 1 апреля года, следующим за отчетным налоговым периодом, то есть за 2020 год до 1 апреля 2021 года», - пояснили в департаменте.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минюст Транспорт Другие государственные органы Общество Налоги
    Новости по теме
    Новости по теме
    100 новых автобусов пополнят пассажирский автопарк Актобе
    Без прав и пьяным перевозил пассажиров житель СКО
    За неуплату штрафов в Атырау с начала года на штрафстоянку отправили 800 авто
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков