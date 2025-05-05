В Нацфонде падают все виды налоговых сборов

На фоне ускорения экономической активности (до 5,8% с показателя в 3,9% годом ранее) и более слабого курса тенге совокупные налоговые поступления (Нацфонд + МБ + РБ) по итогам первого квартала 2025 года показали рост, составив ₸5,8 трлн (+4,8% или ₸265 млрд).

Однако в разрезе отдельных сегментов динамика неоднородна (см. ниже). Поступления налогов значительно упали в НФ (-47% или ₸547 млрд), но увеличились в МБ (+16% или ₸292 млрд) и РБ (+20% или ₸520 млрд), что выровняло общие сборы.

В НФ отмечается снижение всех видов налогов, основной удельный вес в падении занимают НДПИ (-₸85 млрд) и КПН (-₸378 млрд) на фоне более низких средних цен на нефть (1Q25: 74,8 vs 1Q24: 81,8). Таким образом, исполнение годового плана по налоговым сборам в НФ упало до 13% с показателя в 25% в аналогичном периоде прошлого года.

Наоборот, в МБ положительный вклад внесли все виды налогов (прирост в пределах 13-31%) на фоне продолжающегося двухзначного роста номинальных доходов (+10,6%, г/г), увеличения количества субъектов МСБ (+3,1 тыс. с н. г.) и высокого роста их доходов (н-р, валовая прибыль у малых предприятий выросла на 16,9% за 2024 г.).

В РБ основной прирост обеспечили НДС (+13% или ₸154 млрд) и КПН (+28% или ₸221 млрд) на фоне высоких возвратов НДС в предыдущем году (₸1,3 трлн), увеличения доходов крупных предприятий (+2,6% по итогам 2024 г.), мер налогового и таможенного администрирования (в 2024 году они обеспечили дополнительные поступления на ₸1,3 трлн) и снижения теневой экономики (до 17,5% к ВВП).

Таким образом, за первый квартал текущего года исполнение годового плана по налоговым сборам улучшилось до 21,1% против показателя в аналогичном периоде прошлого года в 19,9%.

В расходной части наблюдается заметное замедление роста из-за динамики расходов РБ, которые выросли всего на 4,4% или ₸235 млрд (+12,4% или ₸688 за 3М24г.). Не исполнены расходы на ₸1,1 тенге, главным образом, ввиду недофинансирования средств из бюджета, связанного с недостаточностью средств на контрольном счете наличности.

Расходы МБ выросли на 21,4% или ₸555 млрд (+7,9% за 3М24г), где основной прирост обеспечили три направления: образование (+₸217 млрд), приобретение финактивов (+₸112 млрд) и ЖКХ (+₸100 млрд).

Суммарные расходы превысили доходную часть на ₸857 млрд.

Для финансирования дефицита бюджета и погашения займов (было погашено на ₸0,9 трлн) привлечено новых займов на ₸1,5 трлн (-387 млрд) при годовом плане привлечений ₸8,3 трлн (+830 млрд). Таким образом, годовой план исполнен лишь на 17,8% (28,1% в первом квартале 2024 г). Поэтому в оставшиеся три квартала объём заимствований может вырости.

Фото: АФК

Объём трансфертов из Нацфонда в РБ в отчётном периоде составил ₸1,45 трлн или 27,6% от годового плана. Объём изъятий из НФ запланирован на высокой отметке в ₸5,25 трлн (гарантированный ₸2,0 трлн и целевой ₸3,25 трлн), что при текущих низких ценах на нефть (тек. 63 долларов за баррель) может привести к сокращению его активов по итогам 2025 года.

Несмотря на значительное ускорение экономической активности (+5,8% г/г), доходная база на отдельных уровнях бюджета оказалась под сильным давлением.

Существенное сокращение налоговых поступлений в Нацфонд (-47%) ещё до эскалации торговых войн может привести к заметному падению размера его активов в текущем году (за 1 кв. поступило всего ₸622 млрд при плановых изъятиях на текущий год в ₸5,25 трлн) и усиливает риск исчерпания значительной части его активов в среднесрочной перспективе. Отметим, что средняя цена Brent в апреле снизилась ещё на 6,7% (до 66,5 долларов за баррель).

На расходной стороне бюджет сталкивается с дальнейшим ростом расходов на обслуживание и погашение долга (эти расходы в РБ растут почти в четыре раза быстрее общих расходов: выросли на 16,2%, до ₸1,9 трлн).

Нарастающая долговая нагрузка при планах масштабного заимствования (₸8,3 трлн) создаёт дополнительные фискальные риски, особенно в условиях роста стоимости заимствований на фоне увеличения базовой ставки и налогообложения доходов от ГЦБ.

В текущем году госдолг РК может вырасти до ₸37,2 трлн или 24,7% к ВВП. Хотя этот показатель пока остаётся на умеренном уровне по международным меркам, стоимость его обслуживания остаётся непропорционально высокой для бюджетной системы, ограничивая пространство для социальных и инвестиционных расходов.

Так, при госдолге в 24% к ВВП в прошлом году расходы на выплату процентов в РБ составили 2,2 трлн тенге или 9,3% всех расходов. Для сравнения, в США при госдолге в 123% к ВВП процентные выплаты составили 1,1 трлн долларов или всего 15,6% к общим расходам. Разница в стоимости обслуживания — значительная.

В таких условиях критически важно сохранить приверженность бюджетным правилам (ориентир для расходов: не более 8% в год, т. е. не превышая среднее значение ВВП за 10 лет в 3%, с учетом цели по инфляции в 5%), наращивать эффективность текущих затрат, проводить активную работу по диверсификации доходной базы через дальнейшее сокращение теневой экономики, обеспечить качественное управление госактивами и обязательствами, ускорить приватизацию отдельных привлекательных для инвесторов госактивов. Это позволит снизить фискальные риски и создать условия для более сбалансированного и устойчивого экономического роста на среднесрочном горизонте.