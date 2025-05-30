В Миннауки рассказали, как проверить казахстанский диплом на подлинность

— В настоящее время в интернет-пространстве широко распространяется информация о поддельных дипломах. В целях предотвращения незаконного оборота дипломов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года, — сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что с 2021 года все вузы выдают дипломы собственного образца, а их подлинность проверяется через Единую платформу высшего образования. Дипломы, выданные с 1991 года, были поэтапно оцифрованы — в базу внесены сведения более чем о 3 миллионах документов.

В Миннауки также отметили, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что дипломы казахстанских вузов признаны в 55 странах.