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    15:26, 30 Май 2025 | GMT +5

    В Миннауки рассказали, как проверить казахстанский диплом на подлинность

    Министерство науки и высшего образования прокомментировало распространяющуюся в интернете информацию о поддельных дипломах, передает агентство Kazinform.

    жалған диплом
    Фото: Kazinform

    — В настоящее время в интернет-пространстве широко распространяется информация о поддельных дипломах. В целях предотвращения незаконного оборота дипломов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года, — сообщили в ведомстве.

    В министерстве уточнили, что с 2021 года все вузы выдают дипломы собственного образца, а их подлинность проверяется через Единую платформу высшего образования. Дипломы, выданные с 1991 года, были поэтапно оцифрованы — в базу внесены сведения более чем о 3 миллионах документов.

    В Миннауки также отметили, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законом.

    Ранее сообщалось, что дипломы казахстанских вузов признаны в 55 странах.

    Теги:
    Образование Миннауки и высшего образования РК Дипломы
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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