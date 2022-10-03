Вместо смартфона - свечка: как обманывают покупателей в интернет-магазинах

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Покупка товаров в интернете прочно вошла в нашу жизнь. Но, несмотря на многочисленные рекомендации, потребители все еще попадаются «на удочку» недобросовестных продавцов. В департамент по защите прав потребителей Северо-Казахстанской области поступило обращение от гражданина, который на широко известной электронной торговой площадке оформил заказ на покупку дорогого смартфона. Однако получил вместо товара на полмиллиона тенге - свечку, передает МИА «Казинформ».

«Оплата стоимости товара была оформлена путём заключения с банком договора кредитования. Доставка товара осуществлялась курьерской службой, а саму посылку потребитель самостоятельно взял в ячейке постомата», – рассказала руководитель департамента Л. Мияшева.

Дальше сюжет разворачивался совсем неожиданно для потребителя. Гражданин Х., ощупывая полученную посылку, предположил, что предмет, который находился в упаковке, не похож на коробку смартфона. В связи с этим он решил провести полную видеосъемку распаковки посылки. После снятия всей упаковки оказалось, что вместо дорогого смартфона продавец отправил парафиновую свечу в круглой баночке.

При содействии сотрудников департамента в результате многочисленных обращений в Call-центр и направления письменной претензии владельцу электронной торговой площадки удалось расторгнуть между потребителем и банком договор кредитования на покупку смартфона на сумму 535 тысяч тенге. Стоит отметить, что решающим аргументом в положительном решении вопроса были данные видеосъемки распаковки товара, отметили в департаменте.

Еще один случай - в прокуратуру города Петропавловска обратилась одна из жительниц областного центра, которая, увидев на одном из интернет-сайтов рекламу продажи изысканных платков с 50% скидкой, оформила заказ, но после вскрытия оплаченной посылки обнаружила, что товар совершенно не соответствует рекламному описанию. Данное обращение было рассмотрено департаментом по защите прав потребителей СКО.

«В рамках рассмотрения обращения мы внимательно изучили интернет-сайт и заметили, что дата окончания распродажи корректируется ежедневно. Это один из «рекламных трюков», который проводится для того чтобы убедить покупателя в том, что он должен сделать заказ только сегодня и завтра у него не будет возможности купить этот товар по сниженной цене«, - отметила Л. Мияшева.

На данном интернет-сайте заказ можно осуществить только путём внесения своих контактных данных, в последствии с заказчиками связывается продавец-менеджер, который рекламирует товар и убеждает потребителя оформить заказ. Заказанный товар отправляется почтовым отправлением с наложенным платежом. Однако после получения и оплаты заказа, потребитель обнаруживает, что товар низкого качества и не соответствует рекламному описанию.

Указанные в почтовом адресном ярлыке телефоны продавца недоступны, его местонахождение неизвестно, достоверная информация о продавце отсутствует. В такой ситуации потребителю вернуть товар очень проблематично.

Стоит отметить, что для того чтобы сайт интернет-магазина был более достоверен продавец разместил реквизиты одного из ТОО, которое зарегистрировано в городе Петропавловске. Однако, при проверке этих данных оказалось, что указанное ТОО не имеет никакого отношения к продаже рекламируемого товара и его реквизиты незаконно использованы продавцом.

В результате долгих поисков, сотрудникам департамента удалось связаться с представителем курьерской службы. Были разъяснены нормы действующего законодательства и рекомендовано продавцу принять меры по восстановлению нарушенных прав потребителя. В настоящее время продавец осуществил возврат денежных средств в размере 31 тысяч тенге.

Таким образом, для того чтобы покупка товаров в интернете не доставила проблем, руководитель департамента Мияшева Л. советует потребителям придерживаться следующих рекомендаций:

- внимательно изучать информацию о товаре, в том числе информацию о гарантийном сроке и сроке годности товара;

- требовать у продавца сертификаты соответствия или декларацию о соответствии, в том числе импортного товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия;

- требовать у продавца документ, подтверждающий факт приобретения товара;

- перед совершением покупки ознакомиться с отзывами потребителей о репутации продавца, а также о качестве и безопасности реализуемых им товаров;

- не осуществлять заказы товара на сомнительных интернет-ресурсах, где не предоставлена информация о контактных данных продавца и условиях обмена/возврата товара;

- для доказательства факта нарушений прав потребителей проводить фото- и видеофиксацию;

- не перечислять деньги и не отправлять свои конфиденциальные данные незнакомым лицам.

- при нарушении прав потребителей предъявлять письменную претензию продавцу, обращаться в уполномоченные государственные органы или в суд.











