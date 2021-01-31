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    02:05, 31 Январь 2021 | GMT +6

    Вместо развлечений – штраф: в столице выявили новые нарушения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа вместе с сотрудниками департамента полиции, районного акимата и волонтерами продолжает проверку столичных объектов малого и среднего бизнеса на соблюдение режима карантина. Так, 29 января при вечернем обходе были проверены очередные объекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Так, в районе Есиль при мониторинговых проверках выявлены факты нарушения режима работы следующими заведениями: ресторан «Ми Ген», бар «Chechil Pub», ресторан «ECHO», компьютерный клуб «Strong».

    В Сарыаркинском районе после 20:00 функционировал бар «Nirvana», также овощной киоск «Fresh mart», который продолжал действовать после 22:00.

    В районе Байконур, нарушая режим карантина, действовали лаундж-бар «МЯТА», игровой клуб «Фанат», столовая «Жареная рыба», гриль-бар «Шашлыкофф» и пивной бар «OLD Tovern».

    В отношении всех нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

    Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается, и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.




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