Вместо развлечений – штраф: в столице выявили новые нарушения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговая группа вместе с сотрудниками департамента полиции, районного акимата и волонтерами продолжает проверку столичных объектов малого и среднего бизнеса на соблюдение режима карантина. Так, 29 января при вечернем обходе были проверены очередные объекты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Так, в районе Есиль при мониторинговых проверках выявлены факты нарушения режима работы следующими заведениями: ресторан «Ми Ген», бар «Chechil Pub», ресторан «ECHO», компьютерный клуб «Strong».

В Сарыаркинском районе после 20:00 функционировал бар «Nirvana», также овощной киоск «Fresh mart», который продолжал действовать после 22:00.

В районе Байконур, нарушая режим карантина, действовали лаундж-бар «МЯТА», игровой клуб «Фанат», столовая «Жареная рыба», гриль-бар «Шашлыкофф» и пивной бар «OLD Tovern».

В отношении всех нарушителей возбуждено административное дело и наложен штраф.

Мониторинговые группы предупреждает граждан и владельцев заведений, что карантинный режим продолжается, и необходимо соблюдать требования постановления главного санитарного врача. Нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.



