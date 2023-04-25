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Вместо оплаты штрафов операторам стоит направлять деньги на улучшение связи в селах, считает Багдат Мусин

Автор:  
Шынар Хамитова
25 Апреля 2023, 23:14
Вместо оплаты штрафов операторам стоит направлять деньги на улучшение связи в селах, считает Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил, что в Казахстане будут ужесточать контроль качества интернет-связи, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Те деньги, которые уйдут на оплату штрафа, лучше вкладывать в инфраструктуру. То есть, те средства, которые они ранее платили в виде налогов, стоит направить в сельские территории для улучшения качества связи. Мы не перекидываем все на плечи оператора. Международный опыт показывает, что после пандемии все страны осознали ситуацию и утвердили своего рода национальные проекты и госпрограммы по вложению в инфраструктуру связи из республиканского бюджета. Тут мы сотрудничаем как партнеры. То есть, оператор работает не сам по себе, а по нашему требованию. Мы, в свой черед, будем утверждать ГЧП проекты в труднодоступные для прокладки оптики места, а также субсидировать до последней мили. И на разводку сетей внутри сельских местностей тоже будут даваться определенные субсидии», – пояснил Багдат Мусин.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Министерством произведено более тысячи выездов и зафиксирован штраф на сумму 1,7 млрд тенге.


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