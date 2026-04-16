Вместо мультфильмов — кодекс и брандспойт: в Мангистау необычно обучили детей профессиям

Фото: прокуратура Мангистауской области

Сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели необычное мероприятие в рамках проекта «Заңды құрметтейтін ұрпақ». Визит к дошкольникам бы проведен в рамках игры и назван «Наши герои».

Сотрудники посетили три дошкольных учреждения, в познавательном мероприятии приняли участие около 70 воспитанников.

— Мероприятие направлено на знакомство детей с образами героев на примере таких профессий, как прокурор, полицейский, пожарный и врач. В интерактивной и доступной форме детям разъяснены правила обращения с огнем, основы безопасного поведения на дороге, личной гигиены, а также меры предосторожности при общении с незнакомыми людьми. В ходе встречи организованы познавательные игры, тематические викторины и практические демонстрации, что позволило детям лучше усвоить полученные знания, — рассказали в прокуратуре области.

Основная цель необычного визита — сформировать у детей правовую культуру, а также укрепить доверие и уважение к представителям социально значимых профессий с раннего возраста. В ведомстве заверили, что работа в данном направлении будет продолжена.