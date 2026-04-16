    15:21, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    Вместо мультфильмов — кодекс и брандспойт: в Мангистау необычно обучили детей профессиям

    В Мангистауской области детям дошкольного возраста в виде игры объяснили, что значит профессия прокурора, пожарного, врача и полицейского, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

    Фото: прокуратура Мангистауской области
    Фото: прокуратура Мангистауской области

     

    Сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели необычное мероприятие в рамках проекта «Заңды құрметтейтін ұрпақ». Визит к дошкольникам бы проведен в рамках игры и назван «Наши герои».

    Сотрудники посетили три дошкольных учреждения, в познавательном мероприятии приняли участие около 70 воспитанников.

    Фото: прокуратура Мангистауской области

    — Мероприятие направлено на знакомство детей с образами героев на примере таких профессий, как прокурор, полицейский, пожарный и врач. В интерактивной и доступной форме детям разъяснены правила обращения с огнем, основы безопасного поведения на дороге, личной гигиены, а также меры предосторожности при общении с незнакомыми людьми. В ходе встречи организованы познавательные игры, тематические викторины и практические демонстрации, что позволило детям лучше усвоить полученные знания, — рассказали в прокуратуре области.

    Фото: прокуратура Мангистауской области

    Основная цель необычного визита — сформировать у детей правовую культуру, а также укрепить доверие и уважение к представителям социально значимых профессий с раннего возраста. В ведомстве заверили, что работа в данном направлении будет продолжена.

    Теги:
    Закон и порядок Детсады Регионы Казахстана Дети Прокуратура Мангистауская область
    Зарина Жакупова
    Автор
