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Вместо медицинской маски предложили использовать оксолиновую мазь
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В казахстанских аптечных сетях есть все противовирусные препараты и средства. Об этом заявила президент ОЮЛ «Ассоциация поддержки и развития фармацевтической деятельности РК» Марина Дурманова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В аптеках достаточно таких противовирусных препаратов как парацетамол, ацикловир, оксолиновая мазь. Для профилактики любого вирусного заболевания необходимо соблюдение личной гигиены , кроме того, никто не отменял оксолиновую мазь. Это очень хороший способ борьбы с любыми вирусными заболеваниями. Она всегда очень хорошо защищала.
Существует еще много медикаментов, которые также являются профилактикой заболевания», - сказала Марина Дурманова.
Спикер добавила, что в аптечных организациях также достаточно средств для дезинфекции рук.
Напомним, сегодня в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК прошла пресс- конференция , где разъяснили ситуацию с дефицитом масок. Генеральный директор РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники» Арнур Нуртаев рассказал, что здоровые люди могут не носить медицинские маски.
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