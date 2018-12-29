Вместо корпоратива сюрприз ветеранам и детям сделали военные Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии нового года военнослужащие преподнесли сюрприз ветеранам Великой Отечественной войны и детям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Военнослужащие местныx органов военного управления Алматы и военнослужащие Алматинского гарнизона провели ежегодную благотворительную акцию.

Юнармейцы военно-патриотического клуба «Киров» совместно с департаментом по делам обороны Алматы и ОО «Экстремальная атлетика» отличились оригинальностью и устроили настоящее новогоднее чудо пациентам детской городской больницы N2. 120 деткам, которые из-за болезни не могут встретить Новый год дома среди родных и близких, подарки доставили прямо в больничные палаты. Через весь город на золоченой карете Дед Мороз и Снегурочка спешили порадовать детей. В роли сказочных персонажей выступили воспитанники военно-патриотического клуба «Киров» Дана Ершатова и Бакберген Онгарбеков.



«Для меня это очень ответственная миссия. Новый год для меня - самый волшебный праздник, и хочется поделиться частичкой этого волшебства с другими. Когда мы задумывали эту акцию, я вызвалась стать Снегурочкой, чтобы подарить новогоднее чудо»,- рассказала Дана Ершатова.

Сложно передать эмоции детей, которые буквально прильнули к окнам, стараясь в мельчайших деталях разглядеть самого доброго волшебника всех времен и народов, который привез малышне сладкие подарки.

В это же время, военнослужащие управления по делам обороны Ауэзовского района поздравили с наступающим Новым годом более 50 ветеранов Великой Отечественной войны. Героям, сражавшимся за Родину, преподнесли сладкие подарки и продуктовые пакеты. Но главным подарком для стариков стало внимание, которого зачастую так не хватает людям старшего поколения.



Стоит отметить, что военнослужащие управления по делам обороны Ауэзовского района Алматы отказались от проведения новогодних корпоративных мероприятий для качественного проведения благотворительной акции, чтобы подарить тепло ветеранам ВОв, детям из малообеспеченных семей и детям с ограниченными возможностями.



