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    15:46, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Вместо короткого свидания двухчасовой видеозвонок доступен акмолинским осужденным

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за карантина акмолинским осужденным вместо свидания с близкими доступна теперь 2-часовая видеосвязь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

    Как и во многих учреждениях Республики Казахстан, в ЕЦ-166/25 ДУИС по Акмолинской области из-за карантина длительные и краткосрочные свидания с родственниками запрещены.

    «До сегодняшнего дня осужденным были доступны видеозвонки и звонки по таксофону продолжительностью не более 15 минут, согласно статьи 109 УИК РК. Сегодня у осужденных есть возможность поговорить с близкими людьми по видеозвонку два часа», - отметила пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова.

    Для того, чтобы процедура стала доступной, заключенному нужно всего лишь написать заявление о замене короткого свидания на 2-часовой видеозвонок.

    «Конечно, это не заменит свидания, но родные понимают, что это ограничительные меры, связанные с профилактикой и недопущением распространения КВИ. А разговор по видеозвонку дает нам возможность хотя бы на некоторое время оказаться в кругу своей семьи», - добавил осужденный Ерлан.


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    Пенитенциарная система Правоохранительные органы Акмолинская область
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