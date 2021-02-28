Вместо короткого свидания двухчасовой видеозвонок доступен акмолинским осужденным

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за карантина акмолинским осужденным вместо свидания с близкими доступна теперь 2-часовая видеосвязь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.

Как и во многих учреждениях Республики Казахстан, в ЕЦ-166/25 ДУИС по Акмолинской области из-за карантина длительные и краткосрочные свидания с родственниками запрещены.

«До сегодняшнего дня осужденным были доступны видеозвонки и звонки по таксофону продолжительностью не более 15 минут, согласно статьи 109 УИК РК. Сегодня у осужденных есть возможность поговорить с близкими людьми по видеозвонку два часа», - отметила пресс-секретарь акмолинского ДУИС Ирина Горнова.

Для того, чтобы процедура стала доступной, заключенному нужно всего лишь написать заявление о замене короткого свидания на 2-часовой видеозвонок.

«Конечно, это не заменит свидания, но родные понимают, что это ограничительные меры, связанные с профилактикой и недопущением распространения КВИ. А разговор по видеозвонку дает нам возможность хотя бы на некоторое время оказаться в кругу своей семьи», - добавил осужденный Ерлан.