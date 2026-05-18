Вместо хайпа — штрафы: лихачей на трассе в Бурабае нашли за час по видео из соцсетей

Видео с опасной ездой на трассе помогло полицейским быстро установить нарушителей: ими оказались студенты, снимавшие ролик для соцсетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, оперативно выявить грубые нарушения правил дорожного движения на трассе «Астана — Кокшетау» помогла публикация в одном из мессенджеров.

Автор поста сообщила, что два автомобиля на высокой скорости опасно маневрировали на автодороге, создавая аварийные ситуации и подвергая риску других участников движения.

— Видео быстро привлекло внимание пользователей, а при мониторинге социальных сетей публикацию выявили сотрудники полиции. Патрульные службы незамедлительно начали проверку, были изучены камеры видеонаблюдения и маршруты движения автомобилей. Полицейские установили, что машины направились на территорию курортной зоны Бурабай, — поделились в ведомстве.

Менее чем через час после появления публикации нарушители были установлены. Ими оказались студенты из города Астаны, приехавшие на отдых.

В отношении водителей было составлено шесть административных протоколов. Среди выявленных нарушений — опасное маневрирование, создание аварийной ситуации, а также нарушение правил перевозки пассажиров вне салона транспортного средства.

— Как пояснили сами молодые люди, они хотели снять эффектный видеоролик для социальных сетей и продвижения своего контента. Однако попытка набрать просмотры обернулась административной ответственностью, — добавили в полиции.

Стражи порядка призвали водителей строго соблюдать ПДД, а жителей не оставаться равнодушными и сообщать о фактах опасного поведения на дорогах.

