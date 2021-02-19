Вместо документов отпечаток пальца: в Карагандинской области осужденные отправляют жалобы через терминалы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В пенитенциарной системе вносятся новшества - осужденные используют современные способы отправки жалоб и обращений. Теперь эту процедуру осужденные могут осуществить за считанные минуты, с помощью отпечатка пальца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С января текущего года во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы начали внедряться современные технологии. Осужденным предложили использовать онлайн терминалы для отправки жалоб и заявлений. Примечателен тот факт, что вместо удостоверяющих документов, осужденные подкрепляют свои обращения при помощи биометрических данных, другим словом сканируя свои отпечатки пальцев. Ранее процедура переписки с государственными органными проходила через администрацию, теперь же администрация никак не может повлиять на отправку корреспонденции. К терминалу подключен портал государственных органов, сразу же после отправки заявления можно распечатать отрывной талон, а также получить ответы.

Нововведение пришлось по вкусу осужденным и уже активно используется спецконтингентом.

«Для отправки жалоб и заявлений нужно ввести свои данные и ИИН, в подтверждение отправки приложить палец к терминалу. Радует тот факт, что процедура отправки занимает короткое время. А также расположение терминалов в общедоступном месте», - отмечают осужденные женской колонии АК-159/9.

«На приобретение и установление терминалов было израсходовано более двух миллионов тенге. Терминалы обеспечивают подачу осужденными обращений и жалоб напрямую в прокуратуру, суд, агентство по противодействию коррупции и другие инстанции. Особенностью этого устройства является то, что лица, находящиеся в исправительных учреждениях, не теряют времени в ожидании ответов на свои жалобы», - сообщил начальник учреждения АК-159/11 полковник юстиции Ерлан Апаханов.

В связи с этим проведена работа по установке необходимого программного обеспечения на терминалах, а также внесены биометрические данные осужденных (отпечатки пальцев) в базу терминалов.

С личным составом учреждения проведены занятия по использованию возможностей терминала. Администрацией учреждения проведена разъяснительная работа среди осужденных по использованию индивидуальных данных для отправки обращений в электронном порядке с разъяснением последствий за дачу заведомо ложного доноса, предусмотренного ст. 419 УК РК. На информационном стенде размещены инструктивные документы о порядке использования терминалов среди осужденных.