«Вместе — значит сильнее»: почему страны Центральной Азии сближаются

— Сейчас авторитет Центральной Азии в мире растет. С чем это связано?

— На это есть несколько причин. Основная — это геополитическое положение региона. Уже давно стало понятно, что только совместно эти пять стран могут нести ответственность за будущее Центральной Азии. Это естественная предпосылка. Следующий фактор — конкуренция между странами в экономике и цифровом развитии. Вместо того чтобы конкурировать поодиночке, государства поняли, что эффективнее выступать единым фронтом. Мы видим это на примере отношений Казахстана и Узбекистана, Узбекистана и Кыргызстана. Совместные экономические форумы, спортивные инициативы, например, объединенная заявка на проведение азиатских турниров, участие закрытого Туркменистана в крупных саммитах — все это подтверждает стремление к сближению. Даже Таджикистан, имеющий плотные экономические связи с Россией, все активнее развивает отношения с другими странами Центральной Азии и поддерживает инициативы, предложенные Казахстаном. Таким образом, на усиление регионального взаимодействия влияют геополитические, экономические, историко-культурные факторы.

— А если говорить о Транскаспийском коридоре, так называемом Срединном маршруте или Тюркском транспортном коридоре, как вы оцениваете его перспективы?

— Его перспективы обнадеживают. На самом деле этот маршрут должен был быть реализован еще раньше. Но, по историческим причинам, он стал актуальным только сейчас. Здесь тоже сказываются геополитические факторы. Например, проблемы с нефтегазовым экспортом, включая ограничения по КТК. Мы знаем, что ЕС с 2027 года прекратит закупки российских нефти и газа. Именно поэтому европейские страны активно выходят на диалог с Казахстаном и со всем регионом Центральной Азии. Очевидно, что речь идет об экспорте ресурсов через Каспий, далее — в Азербайджан и Европу. Казахстан осознанно продвигает эту повестку, и это выгодно не только нам, но и соседям. В условиях экономических и политических сложностей страны региона демонстрируют сплоченность. Это вынуждает другие государства считаться с ними. Примеры — саммиты C5+1 в США и на территории Казахстана. Все это подтверждает, что регион — не просто набор государств, а единое экономическое и политическое пространство, с которым нужно вести диалог. Это удобно всем сторонам: и Казахстану, и Центральной Азии, и ЕС.

— В последние годы в странах Центральной Азии наблюдается демографический рост. С одной стороны, это плюс для экономики, с другой — сможет ли регион обеспечить всех работой? Не приведет ли это к росту безработицы?

— Да, рост населения в краткосрочной перспективе может повлиять на уровень безработицы. Несколько лет назад прирост населения составлял минимум 400 тысяч человек в год. Сейчас этот показатель немного снизился. В Узбекистане, напротив, он стабильно растет. Тем не менее, Казахстан и Узбекистан остаются лидерами по естественному приросту в Евразии. Казахстан перешагнул порог в 20 млн человек, Узбекистан приближается к 40 млн. Это создает спрос на рабочие места, инвестиции, инфраструктуру. Если учитывать такие темы, как верховенство права, вопросы безопасности, Транскаспийский коридор — все это формирует уверенность в будущем. А уверенность снижает миграцию, способствует сохранению капитала внутри страны, росту налоговых поступлений. И, соответственно, развитию.

— Раньше сотрудничество между странами Центральной Азии было в основном в сфере культуры. Сейчас все активнее развиваются экономические связи. Это хороший тренд. Однако существует и проблема дефицита воды. Некоторые эксперты говорят, что для ее решения нужно реформировать агросектор: отказаться от выращивания хлопка и риса и перейти к другим культурам. Что вы думаете?

— Здесь стоит учитывать аграрную политику каждой страны. Но именно Казахстан находится в наиболее уязвимом положении: мы — в нижнем течении трансграничных рек, вода до нас доходит в минимальных объемах. Это хорошо видно по уровню воды в Сырдарье, в Арыси и других притоках.

— Проблема дефицита воды год от года обостряется. Как ее решать?

— Я считаю, что здесь важно интегрировать водную повестку в общую региональную стратегию, наряду с Транскаспийским коридором и другими экономическими инициативами. Казахстан должен выдвигать конкретные предложения и договариваться о воде на основе встречных уступок. Сейчас это уже происходит — мы видим, что после переговоров с Узбекистаном и Кыргызстаном в Казахстан стало поступать больше воды для нужд сельского хозяйства. Поэтому, независимо от того, какие культуры выращиваются, государство должно вести системную работу по водной дипломатии. Нам придется договариваться с соседями. Почему? Потому что Казахстан — ключевой игрок в обеспечении региональной безопасности, продовольственной стабильности, экспорта муки и нефти. Используя эти рычаги и бартерный подход, мы можем добиваться справедливого распределения водных ресурсов.

Фото: кадр из видео

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять конкретные меры по снижению дефицита воды в Мангистауской области.