Вместе с вакциной вкалывают иммунодефицит – новый фейк обсуждают в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В одном из популярных казахстанских Telegram-каналов распространяется идея о том, что под видом вакцин против COVID-19 людям «вкалывают иммунодефицит». Якобы уже этой осенью большинство привитых людей столкнутся с сезонными простудами и другими болезнями, с которыми их «угнетенный» иммунитет не справится, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Из сообщения, распространяемого в Telegram, следует, что вакцины против COVID-19 способны вызывать цитокиновый шторм и угнетать иммунитет настолько, что даже обычная простуда может привести к летальному исходу. Никаких подтверждений этому нет.

Цитокиновый шторм – это воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в крови резко возрастает, что приводит к атаке иммунитета на клетки и ткани собственного организма. Следствием этого может стать разрушение тканей и органов, приводящее к гибели организма.

Цитокиновый шторм нередко наблюдается в тяжелых случаях COVID-19 среди непривитых пациентов. Нет никаких оснований полагать, что вакцина против этой болезни способна вызывать подобную воспалительную реакцию. Напротив, имеющиеся данные доказывают резкое снижение количества тяжелых случаев заболевания в странах с наибольшим числом привитых людей. Следовательно, риск развития цитокинового шторма снижается, так как меньшее количество людей переносят болезнь в тяжелой форме.

Свидетельств того, что иммунитет людей, получивших вакцину, ослабевает настолько, что перестает справляться даже с легкими сезонными инфекциями, нет. Идея о том, что именно этой осенью привитые люди начнут массово умирать, не нова и ранее уже обсуждалась в Казнете.

Отчасти она основана на модели развития пандемии, составленной Научной группой по моделированию пандемического гриппа (SPI-M). Создавая ее, специалисты пытались понять влияние ограничительных мер и их отмены на течение пандемии. Один из сценариев показывал всплеск заболеваемости осенью 2021 года, в случае если карантинные меры будут отменены. В этой же модели в расчет брались показатели вакцинации среди населения. Однако некоторые пользователи Сети приняли модель за точный прогноз, которым она не являлась. Подробнее об этом мы уже писали ранее.

Таким образом, теория о том, что вакцинированные люди начнут умирать этой осенью от сезонных инфекций, – вымысел. Она основана на манипулятивных сообщениях и конспирологических теориях. Имеющиеся на сегодняшний день факты доказывают, что в странах с высокими показателями вакцинации количество тяжелых случаев COVID-19 резко снижается. Никаких подтверждений тому, что вакцины угнетают иммунитет и вызывают цитокиновый шторм, нет.