+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -11 °С
Алматы: -2 °С
USD 379.02 EUR 417.98
RUB 5.99 CNY 54.64
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Вместе с казахстанцами Наццентр экстренной медицины эвакуировал из Уханя граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении

2 Февраля 2020 12:34
Поделиться:
Вместе с казахстанцами Наццентр экстренной медицины эвакуировал из Уханя граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе с тем, из Казахстана в КНР доставлена гуманитарная помощь - 13,6 тонн медицинских изделий, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Быстрая реакция Казахстана впечатляет - Госсекретарь США о коронавирусе
Казахстан эвакуировал своих граждан из Уханя Минздрав РК ввел усиленный контроль на всех участках границы в связи с коронавирусом Глава Минздрава РК о коронавирусе: Главное - у нас есть теперь свои тесты

Сегодня Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 граждан Казахстана, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань. Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК.

При этом была обеспечена также эвакуация из Уханя граждан Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения, по просьбе властей этих стран .

Кроме того, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаев, в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.

Как сообщалось, после проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 1 4-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Пневмония в Китае,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив