Вместе с казахстанцами Наццентр экстренной медицины эвакуировал из Уханя граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вместе с тем, из Казахстана в КНР доставлена гуманитарная помощь - 13,6 тонн медицинских изделий, передает МИА «Казинформ».

Сегодня Национальный координационный центр экстренной медицины МЗ РК доставил на родину 83 граждан Казахстана, 80 из которых — студенты, находившихся в городе Ухань. Об этом сообщила Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК при Правительстве РК.

При этом была обеспечена также эвакуация из Уханя граждан Кыргызской Республики, Республики Беларусь и Республики Армения, по просьбе властей этих стран .

Кроме того, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаев, в КНР доставлена гуманитарная помощь в виде медицинских изделий в объеме 13,6 тонн.

Как сообщалось, после проверки состояния здоровья прибывшие размещены на 1 4-дневный карантин в специально выделенном противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице столицы, расположенной в 7 км от города.

Для предоставления всей необходимой информации круглосуточно работает Call-центр 1406.



