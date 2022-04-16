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    16:44, 16 Апрель 2022 | GMT +6

    Вместе с должниками отключали добросовестных акмолинских потребителей газа

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проведенная проверка показала, что обращения в антимонопольное ведомство амолинцев были не безосновательны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в антимонопольном департаменте по Акмолинской области, по поступившим обращениям жителей домов на нерегулярную и несвоевременную подачу газа через ГРУ со стороны ТОО «Газ-Кызмет», которое является доминантом, была проведена вся необходимая работа.

    «Как стало известно, при задолженности потребителей за услугу «подача газа через ГРУ в многоквартирные дома» ТОО «Газ-Кызмет» вместе с должниками отключало и добросовестных потребителей, что ущемляет их права», - отметили в ведомстве.

    По итогам рассмотрения обращений и проведения анализа товарного рынка антимонопольный департамент по Акмолинской области установил в действиях ТОО «Газ-Кызмет» признаки нарушения норм ст. 174 Предпринимательского кодекса РК в части необоснованного прекращения поставки газа через ГРУ. В адрес ТОО «Газ-Кызмет» было вынесено уведомление о необходимости принятия мер по устранению нарушений антимонопольного законодательства РК и недопущения подобных действий впредь.

    Как добавили в ведомстве, при неисполнении уведомления в установленные законодательством сроки антимонопольный департамент вправе начать процедуру расследования.


    Теги:
    Закон и право Общество ЖКХ Акмолинская область
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