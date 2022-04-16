Вместе с должниками отключали добросовестных акмолинских потребителей газа

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Проведенная проверка показала, что обращения в антимонопольное ведомство амолинцев были не безосновательны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в антимонопольном департаменте по Акмолинской области, по поступившим обращениям жителей домов на нерегулярную и несвоевременную подачу газа через ГРУ со стороны ТОО «Газ-Кызмет», которое является доминантом, была проведена вся необходимая работа.

«Как стало известно, при задолженности потребителей за услугу «подача газа через ГРУ в многоквартирные дома» ТОО «Газ-Кызмет» вместе с должниками отключало и добросовестных потребителей, что ущемляет их права», - отметили в ведомстве.

По итогам рассмотрения обращений и проведения анализа товарного рынка антимонопольный департамент по Акмолинской области установил в действиях ТОО «Газ-Кызмет» признаки нарушения норм ст. 174 Предпринимательского кодекса РК в части необоснованного прекращения поставки газа через ГРУ. В адрес ТОО «Газ-Кызмет» было вынесено уведомление о необходимости принятия мер по устранению нарушений антимонопольного законодательства РК и недопущения подобных действий впредь.

Как добавили в ведомстве, при неисполнении уведомления в установленные законодательством сроки антимонопольный департамент вправе начать процедуру расследования.